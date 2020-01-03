Anadolu Efes, Shved'siz Khimki'yi konuk edecek! iddaa'da fırsat tercihi...

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ANADOLU EFES - KHIMKI



CSKA Moskova yenilgisi sonrasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayan Anadolu Efes, 20 sayı farkla kazanırken, evinde üst üste 3. kez oynayacak.



Geçen sezon rakibini Euroleague'de iki maçta da deviren Anadolu Efes, Eylül ayındaki hazırlık turnuvası maçını da kazanmasını bilmişti.



Temsilcimizde sakatlığı nedeniyle Bryant Dunston yok.



Son olarak Fransa'da ASVEL'in konuğu olan Khimki, dış sahadaki kötü performansını devam ettirdi ve deplasmandaki üst üste 5. yenilgisini aldı.



Bu haftaya kadar Euroleague'de sezonun en fazla sayı yiyen ekibi olan konuk ekipte, maç başına 20,9 sayı ile en fazla sayı atan isim olan Alexey Shved, grip olduğu için İstanbul'a getirilmedi.



TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



İki ekip arasında oynanan son 3 maçı da Anadolu Efes kazandı.



Khimki, bu maça kadar Euroleague'de deplasmanda oynadığı 9 maçın 7'sini kaybetti.



Khimki, bu maç öncesinde sezonun en fazla sayı yiyen ekibi.

'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!



Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde.



Bu maça iddaa oynayan üyelerin %36'dan fazlası Anadolu Efes'in maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.



Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise "Khimki ALT/ÜST"...



Üyelerin yaklaşık %10'u, maçta konuk ekibin 86.5'tan daha az sayı atacağını düşünüyor.



MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?



Anadolu Efes kazanıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Dunston yok ama onsuz harika idare ettiler ve çok önemli maçlar kazandılar.



Khimki'de ise Shved oynamayacak. Shved takımın 3'te 1! Topların çoğunu o kullanıyor. Shved'in yokluğunda fazla skor bulamayabilirler. Son dönemde savunmaları da çöktü. Çok sayı yiyorlar. Son 5 deplasmanı kaybettiler.



Anadolu Efes maça iyi başlayıp ilk yarıda 5.5 handikabı geçer. "İY1 (-5.5h)"