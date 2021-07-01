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Anadolu Efes, Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Anadolu Efes, Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı

01.07.2021 15:23
Anadolu Efes, Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı, System.String[]

Anadolu Efes, Sırp basketbolcu Vasilije Micic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Anadolu Efes, Sırp basketbolcu Vasilije Micic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MVP ile 3 yıl daha! 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik" denildi.

Bu sezon lacivert-beyazlıların THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, Eurolegue'de normal sezon ve Final-Four'da MVP (En değerli oyuncusu) olmuştu.

Sırp oyuncu Euroleague'de Final-Four'da 25.0 sayı, 5.5 asist ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

(İHA)

Anadolu Efes, Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor


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