Anadolu Efes, taraftar desteğiyle CSKA Moskova maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes, taraftar desteğiyle CSKA Moskova maçını kazanmak istiyor - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, taraftar desteğiyle CSKA Moskova maçını kazanmak istiyor

6 saat önce

THY Avrupa Ligi'nde yarın CSKA Moskova'yı konuk edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ile kaptan Doğuş Balbay, taraftar desteğiyle zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Anadolu Efes, taraftar desteğiyle CSKA Moskova maçını kazanmak istiyor, System.String[]

THY Avrupa Ligi'nde yarın CSKA Moskova'yı konuk edecek Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ile kaptan Doğuş Balbay, taraftar desteğiyle zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Maçla ilgili açıklamada bulunan Ataman, çekişmeli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kazanmak için taraftarımızla bütünleşip tempolu oynamamız gerekiyor." dedi.

CSKA Moskova'da Mike James'in çok skorer oynadığına dikkati çeken, "Ama özellikle Janis Strelnieks ve Daniel Hackett da çok etkili oyuncular. Nikita Kurbanov, Johannes Voigtmann ve Kyle Hines, Avrupa Ligi'nin çok tecrübeli oyuncuları ve özellikle yarı saha hücumunu çok organize oynuyorlar. Final Four heyecanı ve kalitesinde bir maç olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise taraftarların bu önemli karşılaşmaya ilgi göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Cuma günü taraftarlarımızın önünde çok önemli bir maça çıkacağız. CSKA Moskova, tanıdığımız ve bildiğimiz bir ekip. Hem uzunları hem kısaları çok aktif olan, skor yapabilen, hızlı oynayan bir takım. Biz de buna ayak uydurabilecek bir ekibiz. Önemli olan son zamanlardaki çıkışımızı sürdürüp galibiyet serimize devam etmek. Seyircimizin önünde güzel basketbol oynayarak kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes, Moskova, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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