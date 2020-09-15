Anadolu Efes'te 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Efes Kulübü, basketbol A takım kafilesinden iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rutin olarak yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:41 - Kaynak: AA
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