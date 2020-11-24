Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka
24.11.2020 21:29
Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "20 ve 23 Kasım 2020 tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir" denildi.
Son Dakika Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminin simge isimlerinden Ayda ile telefonda görüştü "Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı