Anadolu Efes'te Hedef 10. Galibiyet

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 16. haftasında yarın evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 16. haftasında yarın evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Ligde son iki maçından mağlup ayrılan Efes'te hedef 10. galibiyetini almak. THY Euroleague'in 16. haftasının perdesi yarın oynanacak Anadolu Efes - Bayern Münih maçıyla açılacak. Saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak kritik mücadelede Efes, Euroleague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Ligde geride kalan 15 haftada Anadolu Efes 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunurken, Alman temsilcisi Münih ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini Almanya deplasmanında 90-71 mağlup etmişti.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM



Ligde Anadolu Efes 86.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 80.5 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.0 sayı ortalamasıyla takımının en iyisi olurken, Münih'de ise takımını sırtlayan isim 14.1'lik ortalamayla Derrick Williams oldu.



(Güven Mert Ercan/İHA)

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THY Euroleague'de 16. Hafta, Anadolu Efes - Bayern Münih Maçıyla Başlayacak

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