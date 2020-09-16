Anadolu Efes'te iki yeni vaka

Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA
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