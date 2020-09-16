Anadolu Efes'te iki yeni vaka

Anadolu Efes, A takım kafilesinde iki yeni ismin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rutin olarak yaptırdığımız Covid-19 testlerinde A takım kafilemizde iki yeni pozitif vaka tespit edilmiştir. Kendilerinin izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL