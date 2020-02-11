Anadolu Efes'te Micic, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, baldırında sakatlık tespit edilen 26 yaşındaki oyun kurucu, THY Avrupa Ligi'ndeki Bayern Münih ve Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Micic, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği 20 müsabakada 14,4 sayı, 5,6 asist ve 2,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 15 karşılaşmaya çıkan Sırp basketbolcu, maç başına 12,1 sayı, 6,7 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.