Anadolu Efes'te Micic, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes'te Micic, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Anadolu Efes'te Micic, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

Anadolu Efes'te Micic, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, baldırında sakatlık tespit edilen 26 yaşındaki oyun kurucu, THY Avrupa Ligi'ndeki Bayern Münih ve Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Micic, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde forma giydiği 20 müsabakada 14,4 sayı, 5,6 asist ve 2,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 15 karşılaşmaya çıkan Sırp basketbolcu, maç başına 12,1 sayı, 6,7 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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