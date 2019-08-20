Anadolu Efes'te Moerman ameliyat edildi
1 saat önce
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Adrien Moerman ameliyat edildi.
Anadolu Efes Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:02 Kaynak: AA
Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Adrien Moerman ameliyat edildi.
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Kulübünden yapılan açıklamada, ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen Moerman'ın 14 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
Lacivert-beyazlı kulüp, Adrien Moerman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
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