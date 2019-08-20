Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'te Moerman ameliyat edildi
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Anadolu Efes'te Moerman ameliyat edildi

1 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Adrien Moerman ameliyat edildi.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Adrien Moerman ameliyat edildi.
Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamada, ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen Moerman'ın 14 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
Lacivert-beyazlı kulüp, Adrien Moerman'a "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Anadolu Efes, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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