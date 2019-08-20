Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'te Moerman depremi
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Anadolu Efes'te Moerman depremi

1 saat önce

Anadolu Efes'te Moerman şoku yaşanıyor.

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Anadolu Efes'te Moerman şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğu ve THY Euroleague'de elde edilen final oynama başarısının mimarlarından olan Adrien Moerman, yaşadığı sakatlık sonrası bu sabah ameliyat oldu. Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada,"Geçirdiği sakatlık sebebiyle bu sabah ameliyat olan ve 12-14 hafta süresince parkeden uzak kalacak olan oyuncumuz Adrien Moerman'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Moerman, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 36 maçta 12 sayı, 6.1 ribaunt ve 1.5 asist ortalaması yakalamıştı.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:24 
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