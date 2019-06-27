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Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı

1 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.

Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı, System.String[]
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim'e teşekkür edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:04 Kaynak: AA
basketbol, Anadolu Efes, Spor
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