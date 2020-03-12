Anadolu Efes'te oyuncular evlerine yollandı! Koronavirüs... - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes'te oyuncular evlerine yollandı! Koronavirüs... - Son Dakika Spor

Anadolu Efes'te oyuncular evlerine yollandı! Koronavirüs...

6 saat önce

Anadolu Efes, koronavirüs tehdidi sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağı Valencia maçı öncesinde kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.

Anadolu Efes'te oyuncular evlerine yollandı! Koronavirüs..., System.String[]

Anadolu Efes, koronavirüs tehdidi sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde bu akşam oynayacağı Valencia maçı öncesinde kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı.


Valencia ise son idmanını iptal etti ve İspanya'dan özel bir uçağı İstanbul'a çağırdı.


Euroleague yönetimi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Euroleague ve EuroCup maçlarının geçici olarak askıya alınmasını değerlendirdiklerini açıklamıştı.


NBA yönetiminin sezonu askıya alma kararının ardından Euroleague Oyuncular Birliği, maçların ertelenmesini talep etmişti.


ERTELEME KARARI ÇIKMIŞTI


THY Euroleague'de Olimpia Milano ile Olympiakos takımları arasında oynanacak olan maç, korona virüsü sebebiyle ertelenmişti.


Euroleague maçın Almanya'nın Berlin kentinde oynanması yönünde karar aldı. Karşılaşma 13 Mart 2020'de Mercedes Benz Arena'da oynanacak.


NİHAİ KARAR AN MESELESİ


Euroleague'in önümüzdeki saatlerde nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin

Son Dakika Haberleri
19:56 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
19:55 İstanbul Başakşehir - Kopenhag karşılaşmasının 11'leri belli oldu
19:55 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi
19:55 Tenise koronavirüs engeli
19:55 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan corona virüsü açıklaması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes'te oyuncular evlerine yollandı! Koronavirüs... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]