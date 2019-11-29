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Anadolu Efes'te Shane Larkin tarihe geçti

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini 104-75 yendikleri maçtaki başarılı performansıyla tarihe geçti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin tarihe geçti, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini 104-75 yendikleri maçtaki başarılı performansıyla tarihe geçti.

Karşılaşmada 49 sayı üreten ABD'li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.

Avrupa Ligi'nde daha önce Montepaschi Siena'dan Bobby Brown, Efes Pilsen'den Kaspars Kambala, PAF Bologna'dan Carlton Myers ve Peristeri'den Alphonso Ford, bir maçta attıkları 41'er sayıyla rekoru paylaşıyordu.

Bayern Münih karşısında iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 12'de 10, serbest atışlarda da 10'da 9 isabet oranıyla oynayan Larkin, 53 verimlilik puanına ulaştı.

En fazla üç sayı atan oyuncu rekorunu egale etti

Shane Larkin, Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna da ortak oldu.

ABD'li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 12 atışın 10'nu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi'nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock'a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unda isabet bulmuştu.

Larkin karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarım yardımcı oldu. Onların yardımıyla bu rekoru kırdım. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Shane Larkin, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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