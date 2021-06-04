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Anadolu Efes'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu sevinci - Son Dakika

Anadolu Efes'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu sevinci

04.06.2021 11:19
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Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu finalinde İspanya'nın Barcelona takımını yenerek Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kupayı kaldırdı.

Anadolu Efes'in elde ettiği başarıdan dolayı tebrik mesajı yayımlayan Tuncay Özilhan, "45 yıldır Türk sporunu ileriye götürmek ve basketbolu tüm gençlere sevdirmek amacıyla hareket eden, bu misyonla uluslararası alanda da ülkemizi başarı ile temsil eden Anadolu Efes Spor Kulübümüzün, Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmasının haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olan Anadolu Efes Spor Kulübü, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak Türk basketbolunu zirveye taşımıştı. Bugün ise THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonunda zafer kazanarak Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk milletini bir kez daha gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Özilhan, kupanın kazanılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarıya imza atmamızda emeği geçen yönetim kurulu üyelerimizi, kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve oyuncularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluk yürüyüşünde kulübümüzün yanında olan devlet yöneticilerimize, kamu görevlilerine, medya kuruluşlarına ve medya mensuplarına, kulüp partnerlerimize, paydaşlarımıza, saha gerisindeki tüm ekiplerimize ve uzaktan da olsa bizleri tüm güçleriyle destekleyen basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyon olduğumuz andan itibaren kulübümüze tebrik mesajları ileten herkese de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin..."

Anadolu Efes'in bir spor kulübünden daha fazlası olduğunu aktaran Özilhan, "Güçlü altyapı organizasyonu sayesinde kuruluşundan itibaren çocuklarımızı basketbol kültürüyle buluşturuyor, spor yoluyla sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bu anlayışla kurulduğumuz günden bu yana Türk sporuna binlerce genci kazandırdık. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak hem ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeyi sürdürme hem de altyapı çalışmalarımız ve sosyal projelerimizle Türk basketboluna ve toplumumuza değer katma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm basketbolseverleri, önümüzdeki süreçte de Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte '#BenimYerimBurası' demeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yolları, Tuncay Özilhan, Anadolu Efes, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu sevinci - Son Dakika Spor


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