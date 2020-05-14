Anadolu Efes'ten Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Anadolu Efes Spor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını büyük üzüntüyle öğrendik. Sayın Çebi başta olmak üzere Covid-19 ile mücadele eden tüm Beşiktaşlı dostlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL