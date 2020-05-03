Anadolu Efes'ten Ekpe Udoh sürprizi!

Basketball Eu Transfer Rumors sayfasında yer alan haberlere göre; Lacivert-Beyaz ekip, Tibor Pleiss'ın yerine Fenerbahçe Beko ile Euroleague şampiyonluğu yaşayan, MVP ödülünün kazanan ve Çin Ligi takımlarından Bejing Ducks forması giyen Ekpe Udoh'u transfer etmek istediği belirtildi.



ABD'li oyuncu Ekpe Udoh, Avrupa'ya dönme kararı almıştı.



Udoh, Türkiye'de Anadolu Efes - Galatasaray maçını tribünden takip etmiş ve daha sonra sosyal medya hesabından, "Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz" yazmıştı.



Öte yandan Anadolu Efes, Krunoslav Simon ile yola devam etme kararı alırken James Anderson ile yolları ayıracak. Anderson'un yerine Ryan Broekhoff düşünülüyor.(Ajansspor)



