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Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru - Son Dakika

Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru

08.12.2021 13:31
Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru

Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Euroleague'de karşılaştığı Barcelona maçında 15 binden fazla basketbolseveri ağırlayarak seyirci rekoru kırdı.

Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Euroleague'de karşılaştığı Barcelona maçında 15 binden fazla basketbolseveri ağırlayarak seyirci rekoru kırdı.

THY Euroleague 13. haftasında Anadolu Efes, evinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk etti. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayarak üst sıraları hedefleyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-93 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligde 7. mağlubiyetini alırken, 6 galibiyet ile ligde 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen Barcelona karşılaşması için Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin basketbolseveri ağırlayarak önemli bir başarı elde etti.

Anadolu Efes, THY Euroleague 2021-2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım olurken, en çok yaklaşan ve aynı ligde mücadele eden takımlar 10 bin taraftarı salonlarında ağırladı.

Sezonluk taraftar ortalamalarıyla son yıllarda Euroleague'de çok istikrarlı bir başarı elde eden Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunun kalan bölümü için kombine satışlarını da sürdürüyor. Kapalı gişe maçlar için önceden yerlerini garantilemek isteyen Anadolu Efesliler, kombinelere büyük ilgi gösteriyor. Anadolu Efes, bir sonraki Euroleague iç saha maçında ise İspanya temsilcisi Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz'i ağırlayacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tüm basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlara davet etti.

(İsmail Yasin Akçın-İHA)

Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Euroleague, Barcelona, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Efes'ten Euroleague'de seyirci rekoru - Son Dakika


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