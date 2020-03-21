Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Anadolu Efes, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında korona virüs tespit edilen Fenerbahçe Basketbol takımına geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında korona virüs tespit edilmesini açıklamasının ardından, Anadolu Efes Kulübü, sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Lacivert-beyazlıların mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz." - İSTANBUL