Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes'ten Maç Biletleri İçin Yeni Anlaşma

Anadolu Efes'ten Maç Biletleri İçin Yeni Anlaşma

1 saat önce

Anadolu Efes Spor Kulübü, biletleme operasyonları alanında çok önemli bir iş birliğine imza attı.

Anadolu Efes'ten Maç Biletleri İçin Yeni Anlaşma, System.String[]
Anadolu Efes Spor Kulübü, biletleme operasyonları alanında çok önemli bir iş birliğine imza attı. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni biletleme partneri Mobilet oldu.

Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni bir partnerlik anlaşmasını daha hayata geçirdi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçlarında her yaştan basketbolseveri ağırlayan, özellikle çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağlayan Anadolu Efes'in maç biletleri, artık Mobilet tarafından satılacak.

2018-2019 sezonu kombine satışları sona eren Anadolu Efes'in 2019-2020 sezonu kombineleri de 2019 yılı içerisinde Mobilet'te satışa sunulacak.

Basketbolseverler için bilet rezervasyonu olanağı

Kendileri için bilet satın alan taraftarlar, Mobilet'in bilet rezervasyon uygulaması kapsamında arkadaşları için 4 saat süreyle bilet rezerve edip Anadolu Efes maçlarını arkadaşları ile yan yana da takip edebilecekler.

"BiletinBenden" uygulaması, bilet hediye etme fırsatı sunacak

Mobilet'in basketbolseverler tarafından beğeniyle kullanılan "BiletinBenden" uygulaması da Anadolu Efes maçları için geçerli olacak.

Basketbolseverler, satın aldıkları biletleri, Mobilet sisteminde tanımlı STK'lara (TOÇEV, TEGV, Tog, Habitat v.b.) transfer ederek, bilet satın alma imkanı olmayan kişilere bilet hediye edebilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:11 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Spor
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