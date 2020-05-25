Anadolu Efes'ten son dakika iptal açıklaması - Son Dakika

Anadolu Efes'ten son dakika iptal açıklaması

EuroLeague yönetimi ve kulüplerin bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonunun iptali yönünde karar alındı.

Anadolu Efes'ten son dakika iptal açıklaması, System.String[]

EuroLeague yönetimi ve kulüplerin bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonunun iptali yönünde karar alındı. Sezonun iptal edilmesi üzerine, THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes Spor Kulübü açıklama yaptı.


ÖNCE SAĞLIK


Salgın öncesinde oynanan 28 hafta sonucunda liderlik koltuğunda oturan lacivert-beyazlıların açıklamasında, insan sağlığının her şeyden önemli olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:


"EuroLeague yönetimi, Covid - 19 salgınının sürmesi sebebiyle Turkish Airlines EuroLeague 2019 - 2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir. Karar uyarınca kalan maçlar oynanmayacak ve takımlar, 2020 - 2021 sezonuna hazırlanacaklardır.


En büyük dileğimiz, EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. ING Basketbol Süper Ligi kararından sonra açıkladığımız gibi kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Covid - 19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir.


Lider olarak normal sezonun 28 maçlık dönemini tamamlamamızı sağlayan değerli yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza, partnerlerimize ve taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz.


ING Basketbol Süper Ligi'nde olduğu gibi EuroLeague'de de bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz.


Dünya genelinde Covid - 19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor, Covid - 19 salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.


Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2020 - 2021 sezonunda da mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlarda şampiyonluk elde etme hedefiyle sahada olacak ve taraftarlarımızla birlikte #BenimYerimBurası diyeceğiz."

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 04:19 

Son Dakika Spor Anadolu Efes'ten son dakika iptal açıklaması - Son Dakika Spor
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