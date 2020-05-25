Anadolu Efes'ten, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Anadolu Efes'ten, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi üzerine yayımladığı açıklamada, insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirtti.

Anadolu Efes'ten, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Anadolu Efes Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi üzerine yayımladığı açıklamada, insan sağlığının her şeyin önünde olduğunu belirtti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "EuroLeague yönetimi, Kovid-19 salgınının sürmesi sebebiyle Turkish Airlines EuroLeague 2019-2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir. Karar uyarınca kalan maçlar oynanmayacak ve takımlar, 2020-2021 sezonuna hazırlanacaklardır. En büyük dileğimiz EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. ING Basketbol Süper Ligi kararından sonra açıkladığımız gibi kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Kovid-19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir." denildi.

"Bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz"

Anadolu Efes'in bu sezonki yatırımlarının boşa gitmediğine vurgu yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Lider olarak normal sezonun 28 maçlık dönemini tamamlamamızı sağlayan değerli yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza, partnerlerimize ve taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz. ING Basketbol Süper Ligi'nde olduğu gibi EuroLeague'de de bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. Dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor, Kovid-19 salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2020-2021 sezonunda da mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlarda şampiyonluk elde etme hedefiyle sahada olacak ve taraftarlarımızla birlikte 'Benim Yerim Burası' diyeceğiz."

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'ten, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 21:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Efes'ten, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]