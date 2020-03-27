Anadolu Efes'ten Yusuf Günay için

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Günay ile birlikte Kovid-19'la mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.