Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak - Son Dakika

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

08.04.2021 10:25
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak, System.String[]

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. hafta maçında yarın deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. hafta maçında yarın deplasmanda AX Armani Exchange Milan ile karşı karşıya gelecek.

Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 22 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. İtalyan temsilcisi ise 20 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 12 maçın 11'inden galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 72-69 mağlup olmuştu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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