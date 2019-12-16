Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'da Zalgiris'le karşılaşacak

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Dörtlü Final oynayan bu yıla da çok iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, 11 galibiyet, 2 yenilgiyle zirvede yer alıyor.



Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde geride kalan 2 sezonda başarılı sonuçlar alan Zalgiris ise bu sezona çok kötü bir giriş yaptı. Geride kalan 13 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Zalgiris, Real Madrid, ASVEL ve Fenerbahçe Beko'yu yendi.



Son 7 maçını kaybeden Litvanya ekibi, bu sezon sahasında oynadığı Avrupa müsabakalarında ise 6 yenilgi, 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizdi.



Anadolu Efes'ten galibiyet serisi



Anadolu Efes, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkati çekiyor.



Avrupa Ligi'nde üst üste 7 maç kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 14 resmi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.



Son yenilgisini 31 Ekim'de Panathinaikos karşısında deplasmanda alan Anadolu Efes, daha sonra lig ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.



Anadolu Efes'in 672. maçı



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 672. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 671 müsabakada 375 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 424. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 423 mücadelede 218 galibiyet aldı.



Anadolu Efes, yarın karşılaşacağı rakibiyle ise daha önce oynadığı 14 maçın 5'ini kazanırken, 9'unu kaybetti.



