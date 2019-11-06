Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak
Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak

7 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Yunan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Atina'daki Barış ve Dostluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Geçen sezonun finalisti Anadolu Efes, 2019-2020 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, son maçında bir başka Yunan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 16 sayı farkla 86-70 yenildi.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Olympiakos'un ise 6 maçta 2 galibiyeti bulunuyor. Deplasmanda CSKA Moskova, iç sahada ise Valencia Basket'i yenen Yunan ekibi, son maçında seyircisi önünde Maccabi FOX'a 25 sayı farkla 90-65 kaybetti.

Avrupa'da 665. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki 665. sınavını Yunanistan deplasmanında verecek.

Avrupa'da bugüne dek oynadığı 664 maçta 368 galibiyet, 296 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 417. karşılaşmaya çıkacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda Anadolu Efes, 416 maçta 211 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

Lacivert-beyazlılar, Olympiakos'la ise Avrupa kupalarında 42 kez karşılaştı. Geride kalan 42 maçta Anadolu Efes 18 galibiyet alırken, Yunan temsilcisi sahadan 24 kez mutlu ayrıldı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları ise ev sahibi takımlar kazanmıştı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Olympiakos, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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