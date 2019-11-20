Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak
Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak

6 saat önce

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın AX Armani Exchange Milan'a konuk olacak, System.String[]

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin ilk 9 haftasında 7 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Avrupa'da 668. maç


Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 668. maçına çıkacak.


Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 667 müsabakada 371 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.


Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002'den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 420. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 419 maçta 214 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Milan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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