Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek

6 saat önce

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek, System.String[]

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, lider Barcelona'nın averajla ardından ikinci durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ile 6 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise 12. sırada yer alıyor.


Avrupa'da 669. maç


Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 669. maçına çıkacak.


Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.


Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, AvrupaTHY Avrupa Ligi'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.


Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Bayern Münih, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:34 
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