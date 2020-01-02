Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Khimki'yi ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Khimki'yi ağırlayacak - Son Dakika Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Khimki'yi ağırlayacak

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Khimki'yi ağırlayacak, System.String[]

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayımlanacak

Anadolu Efes, geride kalan 16 mücadelede 13 galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz hafta İsrail'in Maccabi FOX takımını sahasında 99-79 mağlup etmişti.

Konuk Khimki ise Fransa'nın ASVEL ekibine deplasmanda 92-88 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes haftaya 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla ikinci, Khimki ise 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 7. sırada girdi.

Avrupa'da 675. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 675. maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında 674 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 377 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 426 maçta 220 galibiyet elde ederken 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmadan taraflar ikişer kez galip ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Khimki, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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