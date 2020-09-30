Anadolu Efes, THY Euroleague'de sezonu Zenit karşısında açacak

Anadolu Efes, THY Euroelague'de sezonun açılış maçında Rus temsilcisi Zenit Saint Petersburg ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de sezonun açılış maçında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rus ekibi Zenit Saint Petersburg ile karşı karşıya gelecek. Efes, Zenit ile bugüne kadar 1 kez karşılaştı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan müsabakayı Efes, 90-88'lik skorla galip ayrıldı.

AVRUPA'DA 687. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa arenasındaki bugüne kadar 686 karşılaşmaya çıktı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 388 kez parkeden galip ayrılırken, 298 kez de mağlup oldu. Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 438 maça çıktı. İstanbul ekibi bu mücadelelerde ise 231 galibiyet ve 207 yenilgi aldı.

KADROSUNU KORUDU

Geçtiğimi sezon Euroleague başarılı bir sezon geçiren ve iptal olmadan önce lider konumda olan Anadolu Efes, bu sezon da aynı performansı sergilemek istiyor. İstikrarını sürdürmek isten Efes, kadrosunu da korudu. Tek transfer yapan lacivert-beyazlılar, daha önce altyapısında da forma giyen Erten Gazi'yi kadrosuna dahil etti.

Anadolu Efes ile Zenit arasındaki mücadeleyi Luigi Lamonica, Olegs Latisevs ve Milan Nedovic 3'lüsü yönetecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)