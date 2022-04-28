Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da

28.04.2022 22:17
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da

THY Euroleague play-off 4. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve Final-Four'a yükseldi.

THY Euroleague play-off 4. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve Final-Four'a yükseldi.

THY Euroleague play-off 4. maçında Anadolu Efes evinde İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar parkeden 75-70 skorla galip ayrıldı ve seriyi 3-1 yaptı. Efes bu sonuçla Sırbistan'da düzenlenecek Final-Four'a yükseldi.

Müsabakanın en skorer oyuncusu Anadolu Efes'te 25 sayı ile oynayan Tibor Pleiss olurken, Milano'da ise Datoma 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bakan Kasapoğlu da maçı takip etti

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takip etti. Mücadeleyi ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehirli futbolcular Ömer Ali Şahiner, Serdar Güler, Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de izledi.

Bu sezon boyunca birçok maçta salona dolduran Efesli taraftarlar, Olimpia Milano müsabakasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşma kapalı gişe oynandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor xx, Fernando Rocha xx, Gytis Vilius xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xx 8, Chris Singleton x 3, Elijah Bryant xx 6, Adrien Moerman xx 4, Buğrahan Tuncer x 2, Tibor Pleiss xxx 25, Vasilije Micic xxx 20, James Anderson x 5, Bryant Dunston x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Olimpia Milano: Jerian Grant x, Sergio Rodriguez xx 7, Tarczewski x 4, Ricci x 5, Hall xx 9, Shields xx 8, Kyle Hines xx 10, Ben Bentil xx 6, Luigi Datome xxx 21

Başantrenör: Ettore Messina

1.Periyot: 19-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 43-42 (Olimpia Milano lehine)

3. Periyot: 62-58 (Anadolu Efes lehine)

5 Faulle çıkan: Shields (Olimpia Milano)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da
Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da

YORUMLAR
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Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım! Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım! THY Euroleague: Anadolu Efes: 77 - Olimpia Milano: 65 THY Euroleague: Anadolu Efes: 77 - Olimpia Milano: 65

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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