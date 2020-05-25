Anadolu Efes: "Ülkemizi başarıyla temsil ettik" - Son Dakika

Anadolu Efes: "Ülkemizi başarıyla temsil ettik"

Anadolu Efes, Euroleague'de sezonun iptal edilmesinin ardından, "En büyük dileğimiz, sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı.

Anadolu Efes:

Anadolu Efes, Euroleague'de sezonun iptal edilmesinin ardından, "En büyük dileğimiz, sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz" açıklamasını yaptı.

Anadolu Efes kulübü, Euroleague'de 2019-2020 sezonunun, korona virüs nedeniyle iptal edilmesi ardından resmi sitesinden bir açıklama yayındı. 28 maçlık periyodu lider tamamlan Anadolu Efes'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Euroleague yönetimi, Covid-19 salgınının sürmesi sebebiyle Turkish Airlines Euroleague 2019-2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir. Karar uyarınca kalan maçlar oynanmayacak ve takımlar, 2020-2021 sezonuna hazırlanacaklardır. En büyük dileğimiz, Euroleague'de 2019-2020 sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. ING Basketbol Süper Ligi kararından sonra açıkladığımız gibi kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Covid-19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir.

Lider olarak normal sezonun 28 maçlık dönemini tamamlamamızı sağlayan değerli yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza, partnerlerimize ve taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz. ING Basketbol Süper Ligi'nde olduğu gibi Euroleague'de de bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines Euroleague'de bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz.

Dünya genelinde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor, Covid-19 salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2020-2021 sezonunda da mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlarda şampiyonluk elde etme hedefiyle sahada olacak ve taraftarlarımızla birlikte #BenimYerimBurası diyeceğiz."

(İHA)

Anadolu Efes, Koronavirüs, basketbol, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Efes: 'Ülkemizi başarıyla temsil ettik' - Son Dakika

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