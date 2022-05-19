Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde - Son Dakika
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Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde

19.05.2022 21:07
Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde

Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four'da, Yunan ekibi Olympiakos'u 77-74'lük skorla yenerek üst üste 3. kez finale kaldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four'da, Yunan ekibi Olympiakos'u 77-74'lük skorla yenerek üst üste 3. kez finale kaldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final-Four'da Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı. Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague'de final heyecanı yaşayacak.

Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe'yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Final-Four'da Rus takımı CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü. - İSTANBUL

Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde
Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde
Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde
Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde

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Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74 Anadolu Efes, THY Euroleague'de finalde Anadolu Efes, THY Euroleague'de finalde
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes üst üste 3. kez finalde - Son Dakika
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