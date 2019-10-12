Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes uzatma güldü, Fenerbahçe Beko 15. sıraya geriledi!
Son Dakika Spor Anadolu Efes uzatma güldü, Fenerbahçe Beko 15. sıraya geriledi!

Anadolu Efes uzatma güldü, Fenerbahçe Beko 15. sıraya geriledi!

1 saat önce

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes uzatma güldü, Fenerbahçe Beko 15. sıraya geriledi!, System.String[]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta maçları tamamlandı.


Kupanın son finalisti Anadolu Efes, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Almanya ekibi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine imza attı ve 12. sıraya yerleşti.


Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'ye 68-56 yenilerek galibiyet hasretini iki maça çıkarırken, 15. sıraya kadar geriledi.


Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova, konuk ettiği Almanya ekibi Bayern Münih'i 79-68 yenerek 2'de 2 yaptı ve liderliğini sürdürdü.


Haftayı galibiyetle kapatan Barcelona, ASVEL, Khimki ve Real Madrid de 2'de 2 yaparak ligde üst sıralarda yer alan diğer takımlar oldu.


Toplu sonuçlar şu şekilde...


CSKA Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 79-68


Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko: 68-56


ASVEL (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 79-78


Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 86-85


Zenit (Rusya) - Barcelona (İspanya): 63-87


Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 79-76


Anadolu Efes - ALBA Berlin (Almanya): 106-105


Olympiakos (Yunanistan) - Valencia Basket (İspanya): 89-63


AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 85-81


Anadolu Efes, Fenerbahçe, Almanya, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:36 
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