Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından - Son Dakika

Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından

02.03.2021 23:39
Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından, System.String[]

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, başa baş geçen bir mücadeleden galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, başa baş geçen bir mücadeleden galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda farklı bir sonuç oluşmuş olabilir ama maç çok başa baş geçti. Bizim için çok önemli bir maçtı. Valencia çok tehlikeli bir takım. Çok iyi ve rakip için çok farklı bir basketbol oynuyorlar." dedi.

Rakip takımın uzun oyuncuları Dubljevic ve Tobey'in üç sayı çizgisi dışında da etkili olabildiğine dikkati çeken Ataman "Kalinic'in içeriden oynayabildiği bir takım. Bizim için onları durdurmak zor bir işti ama üçüncü çeyreğin ortasına doğru bunu başardık. İkinci yarıya kötü başladıktan sonra, mola aldık ve stratejimizi değiştirdik. Savunmada bazı eşleşmeleri ve stratejimizi değiştirdik, bunda da başarılı olduk. Hücumda ise belki 18 üç sayılık basket bularak kulüp rekorunu kırdık ama daha fazlasını da bulabilirdik." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında boş atışları kaçırdıklarını vurgulayan Ataman "Yine de bu atışları bulmak önemliydi. Topu iyi paylaştık, şutları da Beaubois ve Simon ile sokmaya başlayınca özgüvenimiz yerine geldi ve maçı kazandık. Şimdi perşembe günü CSKA Moskova'ya karşı oynayacağımız maç için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes-Valencia Basket maçının ardından - Son Dakika Spor


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