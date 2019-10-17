Anadolu Efes, Valencia deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Valencia Basket ile mücadele edecek. İki takım en son 2017-2018 sezonunda rakip olmuştu.

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 2 haftada Efes 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, Valencia'nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor ve son sırada.

AVRUPA KUPALARINDA 661. MAÇ

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 660 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 365 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 413. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 412 karşılaşmada 208 kez galibiyet sevinci yaşarken, 204 kez de rakiplerine mağlup oldu.

7. RANDEVU

Valencia ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 3 kez rakibini mağlup ederken, 3 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takım son olarak 2017-2018 sezonunda rakip oldu. O sezon oynanan iki karşılaşmada da takımlar evinde galibiyet yaşadı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Valencia Basket ise 67.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin geçtiğimiz hafta ALBA Berlin maçında 26 sayı atarak takımını sırtlamıştı. İspanyol temsilcisinde Jordan Loyd 12.0 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.

(ORT-S)