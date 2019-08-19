Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes ve Darüşşafaka'dan Blatt için geçmiş olsun mesajı
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Anadolu Efes ve Darüşşafaka'dan Blatt için geçmiş olsun mesajı

1 saat önce

Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen basketbol takımları, Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalanan eski başantrenörleri David Blatt için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Anadolu Efes ve Darüşşafaka'dan Blatt için geçmiş olsun mesajı, System.String[]
Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen basketbol takımları, Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalanan eski başantrenörleri David Blatt için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Anadolu Efes tarafından yayımlanan mesajda, "Eski başantrenörlerimizden, deneyimli koç David Blatt'in MS hastası olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e ve tüm MS hastalarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Darüşşafaka Tekfen'in mesajında ise "Birlikte önemli başarılara imza atığımız eski başantrenörümüz David Blatt'in MS hastalığına yakalandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Efes, David Blatt, Darüşşafaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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