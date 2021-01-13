Anadolu Efes, yarın Khimki'yi konuk edecek
13.01.2021 10:25
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor.
Son Dakika Kanadalı şirket, Carrefour'u satın almak için görüşmelere başladı Ruslar, koronavirüse rağmen 2020'de de Antalya'dan vazgeçmedi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin eski dönemine ilişkin 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi Başakşehir, aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in sözleşmesini feshetti Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı Tunca Nehri'nde kırmızı alarm! Sağanak yağışlar nedeniyle su debisi 20 kat arttı Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı