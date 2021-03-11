Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.

Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

Avrupa'da 714. randevu

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 466. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.