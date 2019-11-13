Son Dakika Haberleri: Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta?
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Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta?

7 saat önce

THY Eurolegaue'in 8. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ekibi Zenit St Petersburg ile mücadele edecek.

Anadolu Efes - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta?, System.String[]

THY Eurolegaue'in 8. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ekibi Zenit St Petersburg ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 7 haftada Efes, aldığı 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 5. sırada yer alırken, Zenit ise 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 16. sırada bulunuyor.


Zenit ilk kez


Anadolu Efes, Zenit ile daha önce 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Euroleague'de ise ilk kez mücadele edecek. Geride kalan hazırlık maçında ise Rus temsilcisi, Efes'i 78-68'lik skorla mağlup etmişti.



Euroleague'de 418. maç


Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği Euroleague'de 418. müsabakasına çıkacak. Geride kalan 417 karşılaşmada 212 kez kazanan taraf olurken, 205 kez de rakiplerine mağlup oldu.


İstatistiklerle iki takım


Anadolu Efes, Euroleague'de 81.42 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Rus ekibi de 72.7'lik sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda en skorer oyuncu 18.7'lik sayı ortalamayla Shane Larkin olurken, Zenit'te ise Mateusz Ponitka 10.7'lik sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor.

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Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Zenit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:23 
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