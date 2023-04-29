Anadolu Efes'in yıldızı, geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü!

Talihsiz bir kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesinin olmadığı ortaya çıktı. Vücudunda yaralar olan Bryant Dunston müşhade altında tutulacak.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Gazeteci İsmail Şenol, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Dunston'un durumuyla ilgili bilgi aktardı. Şenol, "Talihsiz bir Kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesi yok, bilinci yerinde. Konuşuyor. Vücudunda yaralar var. Hastanede müşahede altında tutuluyor. Allah korumuş, inanılmaz bir kaza. Bryant Dunston'dan gelen bilgiler iyi. Tomografi sonuçları olumlu. El, diz, pelvis bölgesinde kırıklar yok. Bilinci yerinde, şokta olsa da rahat konuşabiliyor. Yürüyebiliyor. Cam kırıkları sebebiyle vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Gerçekten bir mucize şu araçtan çıkması." ifadelerini kullandı.

KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir Trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" denildi.

İşte olay yerinden ilk kareler;