Anadolu Efes'in yıldızı, geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü! - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes'in yıldızı, geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü!

29.04.2023 15:36

Anadolu Efes forması giymekte olan ünlü ABD'li basketbolcu Bryant Dunston, Florya'da trafik kazası geçirdi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi istikametinde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması sonucu dorse, Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine yıkılırken, otomobilde sıkışan Dunston yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, araçtan çıkarılan Bryant Dunston apar topar hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz bir kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesinin olmadığı ortaya çıktı. Vücudunda yaralar olan Bryant Dunston müşhade altında tutulacak.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Gazeteci İsmail Şenol, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Dunston'un durumuyla ilgili bilgi aktardı. Şenol, "Talihsiz bir Kaza geçiren Bryant Dunston'ın hayati tehlikesi yok, bilinci yerinde. Konuşuyor. Vücudunda yaralar var. Hastanede müşahede altında tutuluyor. Allah korumuş, inanılmaz bir kaza. Bryant Dunston'dan gelen bilgiler iyi. Tomografi sonuçları olumlu. El, diz, pelvis bölgesinde kırıklar yok. Bilinci yerinde, şokta olsa da rahat konuşabiliyor. Yürüyebiliyor. Cam kırıkları sebebiyle vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Gerçekten bir mucize şu araçtan çıkması." ifadelerini kullandı.

KULÜBÜ AÇIKLAMA YAPTI

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir Trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" denildi.

İşte olay yerinden ilk kareler;

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Efes'in yıldızı, geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü! - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan romantik paylaşım: 40 kere maşallah sevgilim
16:55 Divan Toplantısında konuşan Ali Koç: Başkan adayı bulana kadar bize zarar verip altımızı oymayın
16:49 "Sabrımı taşırıyorsunuz" diyen Ali Koç resti çekti: Başkan bulun gidelim
16:16 Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evlilikleri son mu buluyor? Hayranları paylaşımlara "Boşanmayın" yorumlarını ekledi
16:11 Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiyor mu? Hayranları, çiftin Instagram hesaplarına koştu
16:12 Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı topa tuttu: Bu algılar hakemlerimizi etkiliyor
16:06 Divan toplantısında konuşan Ali Koç, Galatasaray'ı resmen bombaladı: Köstebeğinizle gitmişsiniz
16:00 Ümit Özdağ'ın yanına gelen Suriyeli sığınmacı: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Yanına gelen Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a beklemediği tepki: Tayyip kazanacak, beraber gideceğiz
15:54 Seçime 14 gün kala Kılıçdaroğlu, sağduyu çağrısında bulundu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 17:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes'in yıldızı, geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement