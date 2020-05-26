Anadolu Efesli Micic:

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, başantrenör Ergin Ataman ile aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadığını söyledi.

Micic, Sırbistan'da bir gazetede yayımlanan röportajda sözlerinin farklı yansıtıldığını belirterek, "Başantrenörümüz Ergin Ataman ile aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak çevirmenler ile medya arasındaki iletişimsizlik sebebiyle Ergin Ataman ve benimle ilgili çıkan haberlerin yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.