Anadolu Efesli Micic'in acı günü
1 saat önce
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Vasilije Micic'in annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Vasilije Micic'in annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Micic ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sırbistan Milli Takımı'yla Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alan Micic, geride kalan sezon Anadolu Efes'le THY Avrupa Ligi'nde final oynama, ligde ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:45
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