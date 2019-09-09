Son Dakika Haberleri: Anadolu Efesli Micic'in acı günü
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Anadolu Efesli Micic'in acı günü

1 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Vasilije Micic'in annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Anadolu Efesli Micic'in acı günü, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Vasilije Micic'in annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Micic ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.


Sırbistan Milli Takımı'yla Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alan Micic, geride kalan sezon Anadolu Efes'le THY Avrupa Ligi'nde final oynama, ligde ise şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Sırbistan Karadağ, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:45 
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