Anadolu Eksen'den gazetecilere maske ve siperlik - Son Dakika

Anadolu Eksen Adıyaman İl Başkanlığı tarafından korona virüsü dolayısıyla sahada çalışan gazetecilere maske ve siperlik verildi.



Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan ile Anadolu Eksen Adıyaman İl Başkanı Yakup Tuncer tarafından, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu ziyaret edilerek tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid- 19) salgını dolayısıyla maske ve siperlik verildi. Maske ve siperlikleri teslim alan İHA Adıyaman Temsilcisi Ahmet Arslantaş, Anadolu Eksen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan ve İl Başkanı Yakup Tuncer'e, teşekkür etti.



Mehmet Tırpan, sahada çalışan gazetecilerin zor bir görev yürüttüklerini belirterek, çalışmalarında sağlık, sıhhat ve başarılar diledi. - ADIYAMAN