Anadolu Erciyes Ampute Yine Farklı Kazandı

Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Anadolu Erciyes Ampute takımı kendi sahasında ağırladığı MP Samsun Engellilergücü'nü 4-1 yenerek yükselişini sürdürdü.

Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Anadolu Erciyes Ampute takımı kendi sahasında ağırladığı MP Samsun Engellilergücü'nü 4-1 yenerek yükselişini sürdürdü.



Bu sezon mütevazi bir kadro ile lige katılan Anadolu Erciyes Ampute Takımı, Argıncık Stadı'nda konuk ettiği MP Samsun Engellilergücü'nü Cesur (2) Salih ve Bilal'in attığı goller ile 4-1 yendi. Sahaya



Ferhat, Adem, Bilal, Emin, Cesu, Salih, Efdal, Ragıp, Abbas, Coşkun dan oluşan kadrosuyla çıkan Kayseri ekibi baştan sona üstün oynadığı müsabakayı rahat kazandı. Geçen hafta Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 9-0 yenen Anadolu Erciyes böylece seri galibiyetler ile yükselişini sürdürdü. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Adnan Altıntaş "Sporcularımı tebrik ediyorum. Zor şartlarda iyi mücadele ettiler ve kazandılar. Bu arada sahanın hazırlanmasında canla başla çalışan Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Argıncık Stad Şefliğine Başta Mehmet Uslu olmak üzere tüm personele teşekkür ediyorum. Kar yağışına rağmen kısa sürüde sahayı maç oynanacak hale getirdiler" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu

ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek

Nicolas Isimat Mirin Resmen Beşiktaş'ta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır