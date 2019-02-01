Son Dakika Haberleri: Anadolu Ezgileri Blues Müzikle Buluştu

Anadolu Ezgileri Blues Müzikle Buluştu

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, müziğin önemli isimlerini Bursalılarla buluşturuyor.

Anadolu Ezgileri Blues Müzikle Buluştu, System.String[]
Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Nilüfer Caz Tatili, müziğin önemli isimlerini Bursalılarla buluşturuyor.

Daha önce TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ve Kenan Doğulu'yu ağırlayan Nilüfer Caz Tatili bu defa Erkan Oğur Anatolian Blues'i ağırladı. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum'daki konseri Nilüfer Belediye Başkan Vekili Turgay Erdem ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da izledi. Anadolu ezgilerini blues müzikle harmanlayan Erkan Oğur'a davulda Turgut Alp Bekoğlu, kontrbasta Kağan Yıldız, piyanoda Can Çankaya eşlik etti. Erkan Oğur Anatolian Blues, gecenin finalini kopuzla yaptı. Kopuzu, piyano, kontrbas ve davulla buluşturan Erkan Oğur Anatolian Blues, ayakta alkışlandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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