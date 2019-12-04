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'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye

6 saat önce

KAYSERİ'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında olduğu 1'i firari, 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye, System.String[]

KAYSERİ'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında olduğu 1'i firari, 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, ara kararıyla tutuklu sanıklardan Emre K., Yusuf Ö. ve İbrahim K.'nin tahliyesine, İsa Karademir'in de tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İnternet üzerinden faaliyet yürütülen 'Anadolu Farm' firması kurucusu İsa Kardemir ile yönetici ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında şirket kurucusu Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Anadolu Farm' ile ilgili hazırlanıp, mahkemece kabul edilen, 278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanığın yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında Fehmi Ö., Onur Tolga Y. ve Remzi T. tahliye edildi.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından yargılanan 4 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. Mahkeme heyeti, ara kararıyla tutuklu sanıklardan Emre K., Yusuf Ö. ve İbrahim K.'nin tahliyesine, İsa Karademir'in de tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
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