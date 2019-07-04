Anadolu Farm firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına başlandı

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla hakkında dava açılan Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla hakkında dava açılan Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar İsa Karademir, Fehmi Özakan, Emre Kılıç, Yusuf Özkan, Remzi Türkmen, İbrahim Katlav ve Onur Tolga Yılmaz ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık İsa Karademir, savunmasında, Anadolu Farm isimli oyunu sanık Ahmet Ersoy'a kurdurduğunu, oyunda hayvan alım satımı yapıldığını, isteyenlerin internet üzerinden para yatırıp üye olduklarını söyledi.

İsteyen herkesin oyuna üye olabildiğini öne süren sanık Karademir, "4 bin 557 kişi bu şekilde hayvan satın aldı. Üyeler bizim hesabımıza para yatırıp karşılığında sanal hayvan satın alıyorlardı. Her hayvanın belli bir yaşam süresi vardı. Hayvanların ürünleri depo denilen sistemde toplanıyordu. Üyeler, bu ürünlerin satışından gelir elde ediyorlardı. Paraları üyelere şahsi hesabımdan ben gönderiyordum." diye konuştu.

Ankara'da bankada memur olarak çalıştığı dönemde restoran açma isteği olduğunu, bu nedenle üyelerden gelen paralarla Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve İstanbul'da restoran açtığını anlatan sanık Karademir, şunları kaydetti:

"Üyelerin yatırdıkları paraların karşılığını somut olarak gösterebilmek için bu işletmeleri açtık. Üyeleri dolandırmak için hileli hareketlerde bulunmadım. Açılan işletmelerin maliyeti 7-8 milyon lirayı buldu. Şirketi ben yönetiyordum. Denizli, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de arazi aldık. Kendime ve eşime araç da aldım. Bunları bu şirketten gelen paralarla aldık. Araçları ve Alaçatı'da almış olduğum arsayı şirkete devretmek için aldım. Son dönemde denetimden dolayı sıkıntı yaşadığım için Ankara'da sanık Onur Tolga Yılmaz adına başka bir şirket açtım. Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Tutuklu sanık Fehmi Özakan ise kayınbiraderi olan sanık Karademir'in Ankara'da bankada memur olarak görev yaptığını, bu nedenle şirketi kendisinin üzerine kurduğunu anlattı.

Resmiyette genel müdür olarak göründüğünü ama şirketin tüm hesaplarıyla Karademir'in ilgilendiğini belirten sanık Özakan, "İsa'ya vekalet verdim, şirketi o yönetiyordu. Şube müdürlerini İsa atadı. Şirket hesabına yatan paraları ben kullanmıyordum, kimin kullandığını da bilmiyorum. Benim hesabıma yatırılan paraları ise İsa kullanıyordu. Son 2-3 ayda müfettişler şirkete gelip gitmeye başlayınca, İsa şirkete gelmem için bana bir araç tahsis etti. Şirket hesabından 1 lira para çekmedim, maddi kazanç elde etmedim." ifadesini kullandı.

Duruşmada dinlenen diğer tutuklu 5 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddetti.

Duruşmada bazı mağdur müştekiler de dinlendi. Müştekilerden S.B, Anadolu Farm isimli oyuna internetten üye olduğunu ve 120 bin lira yatırdığını, bu paranın sadece 38 bin lirasını kar payı olarak alabildiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Mağdur müşteki S.O. ise internet üzerinden şirket hesabına 65 bin lira para yatırdığını, bunun 14 bin lirasını alabildiğini ve mağdur olduğunu kaydetti.

Tutuklu sanıklar Fehmi Özakan, Remzi Türkmen ve Onur Tolga Yılmaz'ın tahliyesine, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, İsa Karademir'in örgüt lideri, 4 kişinin de yönetici olarak yer aldığı iddianamede, toplam 41 sanıkla ilgili iddialara yer veriliyor.

195 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 41 sanık hakkında, "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

İddianamede, örgüt lideri olarak yer alan sanık Karademir hakkında, bu suçlardan toplam bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.



Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında, Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm Şube Müdürü İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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