"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

06.01.2021 13:07

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık İsa Karademir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı, tutuksuz bazı sanık ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, dolandırıcılık değil, ticaret yapmayı amaçladıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Çiftlik Bank, İnternet, Bilişim, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu Farm' firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında cama çıkıp öğrencilere el sallayan Prof. Dr. Melih Bulu, o anlarda yuhalandı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis trafik kazası geçirdi         
13:57
Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak         
13:37
Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor         
13:27
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet         
12:23
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı         
11:14
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 14:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei