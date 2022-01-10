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"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

10.01.2022 17:20
"Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, aralarında tutuksuz Karademir'in de bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Karademir, dolandırıcılık değil, ticaret yapmayı amaçladığını savunarak beraatini istedi.

Aynı suç kapsamında 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 4 farklı davada daha hakim karşısına çıkan Karademir, bilirkişi raporuna ilişkin savunma yaptı.

Bilirkişi raporunda yer alan, müştekilerin oyun için yatırdığı paralar ile yapılan ödemelere ilişkin verilerin, kendilerinde bulunan rakamlarla uyuşmadığını öne süren Karademir, buna ilişkin yeniden rapor alınmasını talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Sanık Karademir ve avukatının talebini kabul eden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

Olay

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan 1560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

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Dolandırıcılık, Çiftlik Bank, İnternet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Anadolu Farm" firması yönetici ve üyelerinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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