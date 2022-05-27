Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı" - Son Dakika
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Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı"

27.05.2022 20:11
Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı"

Eskişehir’de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, “Festivalimizi, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Eskişehir'de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest'in düzenleyicileri, "Festivalimizi, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Eskişehir'de valiliğin 15 gün süreyle kentteki tüm etkinlerin yasaklaması ile yapılamayan Anadolu Fest'in düzenleyicileri, 10-25 Mayıs günlerini kapsayan genel yasak kararının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Festivalin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sevgili Müzikseverler;

Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'de Anadolu Fest'i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere Festivalimizi, 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimiz 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız.

Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle."

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Kaynak: ANKA

Eskişehir, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: 'Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Fest Organizatörlerinden Açıklama: "Geldiğimiz Noktada Üzülerek Diyalog ve Hukuk Zeminindeki Çabalarımız Çözümsüz Kaldı" - Son Dakika
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